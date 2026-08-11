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Корецький: Кабмін прискорить роботу для виконання зобов’язань у межах Ukraine Facility

Це потрібно для того, аби отримати максимально можливий обсяг фінансування від партнерів.

Корецький: Кабмін прискорить роботу для виконання зобов’язань у межах Ukraine Facility
нарада міністрів за участі прем'єра Сергія Корецького
Фото: пресслужба уряду

Уряд прискорить роботу для виконання зобов’язань у межах Ukraine Facility, щоб отримати максимально можливий обсяг фінансування від партнерів. 

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, на нараді з міністрами, відповідальними за конкретні напрямки детально проаналізували ситуацію із зобов’язаннями: які вже виконані, які прострочені, де є проблемні місця та як їх вирішити. 

«Окремо розібрали кроки, які вже зараз створюють ризик недоотримання коштів. Вже зараз нам потрібно закрити зобов’язання і  виконати умови третього кварталу. Уряд повинен працювати на випередження та забезпечити кожне можливе надходження зовнішньої допомоги», - зауважив глава уряду.

Корецький додав, що на нараді визначили конкретні строки і відповідальних за кожним проблемним напрямком. 

Станом на сьогодні Україна залучила вже 29,5 млрд євро з передбачених українським планом 46,8 млрд євро, додав прем’єр.

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