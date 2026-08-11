Падіння рівня води у Дунаї суттєво ускладнило український експорт

Проблеми виникли саме тоді, коли чорноморський маршрут потребує альтернативи.

Згідно з інформацією агенції Bloomberg, критичне зниження рівня води у Дунаї через аномальну спеку та відсутність опадів стало великою проблемою для українського зернового експорту.

Через обміління річки баржі, навантажені українським збіжжям, вимушені брати на борт менші обсяги. Це означає збільшення витрат на логістику і затримки поставок.

Усе це на тлі того, що чорноморський морський коридор зараз не може забезпечувати достатній рівень перевезень через російські атаки - альтернативний маршрут став ще важливішим.

У румунській Констанці, звідки зерно вирушає морем, скаржаться, що могли б приймати на 20% більше української продукції, але вона просто застрягає на Дунаї. Додає серйозності проблемі і очікуваний рекордний урожай в Румунії, через що експортні потужності країни будуть спрямовані пріоритетно на власне збіжжя.