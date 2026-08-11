Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
ГоловнаЕкономікаДержава

Падіння рівня води у Дунаї суттєво ускладнило український експорт

Проблеми виникли саме тоді, коли чорноморський маршрут потребує альтернативи.

Падіння рівня води у Дунаї суттєво ускладнило український експорт
Баржі на Дунаї
Фото: NEWS.RO

Згідно з інформацією агенції Bloomberg, критичне зниження рівня води у Дунаї через аномальну спеку та відсутність опадів стало великою проблемою для українського зернового експорту.

Через обміління річки баржі, навантажені українським збіжжям, вимушені брати на борт менші обсяги. Це означає збільшення витрат на логістику і затримки поставок.

Усе це на тлі того, що чорноморський морський коридор зараз не може забезпечувати достатній рівень перевезень через російські атаки - альтернативний маршрут став ще важливішим.

У румунській Констанці, звідки зерно вирушає морем, скаржаться, що могли б приймати на 20% більше української продукції, але вона просто застрягає на Дунаї. Додає серйозності проблемі і очікуваний рекордний урожай в Румунії, через що експортні потужності країни будуть спрямовані пріоритетно на власне збіжжя.  

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies