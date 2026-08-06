Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
ГоловнаСвіт

СЗРУ: в Росії стрімко дешевшають зернові культури

Продажі пшениці та ячменю є збитковими для аграріїв.

СЗРУ: в Росії стрімко дешевшають зернові культури
Фото: СЗРУ

На внутрішньому ринку Росії стрімко дешевшають пшениця та ячмінь. З середини липня ціни впали на 8–14,5%, а за рік зменшились на 20%.

Про це повідомили в Службі зовнішньої розвідки.

 На експорт вирушає лише половина врожаю, липневі поставки за кордон скоротилися на 17–83%, і в серпні ситуація не покращиться. 

Реклама

За даними розвідки, частина російських виробників змушена продавати пшеницю по 8–9 тис. рублів за тонну, тоді як кілька тижнів тому ціна сягала 14–15 тис. Поріг рентабельності для аграріїв близько 10 тис. рублів, тож нинішні продажі фактично збиткові.

Попит на російське зерно практично зник, пропозиція продовжує зростати, а проблеми зі збутом відчувають майже всі гравці аграрного ринку.

Як зазначили в СЗРУ, з 10 липня суттєво обмежені судноплавство в Азовському морі й робота зернового термінала порту Тамань. У липні Росія експортувала 1,8 млн тонн пшениці й лише 101 тис. тонн ячменю, що на 17% і 83% менше, ніж рік тому. 

 Додатково стримує продажі обмежений попит з боку Туреччини, яка зібрала багатий власний врожай, і Єгипту, що сидить на високих запасах.

За підсумками сезону Росія недопоставить на світовий ринок 30–35 млн тонн пшениці.

  • Розвідка: У Росії загострюється криза в агросекторі через дефіцит пального та скорочення кредитування. Нестача на внутрішньому ринку РФ вже сягає близько 20% від потреби. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies