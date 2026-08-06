СЗРУ: в Росії стрімко дешевшають зернові культури

Продажі пшениці та ячменю є збитковими для аграріїв.

На внутрішньому ринку Росії стрімко дешевшають пшениця та ячмінь. З середини липня ціни впали на 8–14,5%, а за рік зменшились на 20%.

Про це повідомили в Службі зовнішньої розвідки.

На експорт вирушає лише половина врожаю, липневі поставки за кордон скоротилися на 17–83%, і в серпні ситуація не покращиться.

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За даними розвідки, частина російських виробників змушена продавати пшеницю по 8–9 тис. рублів за тонну, тоді як кілька тижнів тому ціна сягала 14–15 тис. Поріг рентабельності для аграріїв близько 10 тис. рублів, тож нинішні продажі фактично збиткові.

Попит на російське зерно практично зник, пропозиція продовжує зростати, а проблеми зі збутом відчувають майже всі гравці аграрного ринку.

Як зазначили в СЗРУ, з 10 липня суттєво обмежені судноплавство в Азовському морі й робота зернового термінала порту Тамань. У липні Росія експортувала 1,8 млн тонн пшениці й лише 101 тис. тонн ячменю, що на 17% і 83% менше, ніж рік тому.

Додатково стримує продажі обмежений попит з боку Туреччини, яка зібрала багатий власний врожай, і Єгипту, що сидить на високих запасах.

За підсумками сезону Росія недопоставить на світовий ринок 30–35 млн тонн пшениці.