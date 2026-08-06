Більшість із підсанкційних осіб організовували постачання зброї з Китаю та РФ.

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Адміністрація Дональда Трампа розширила санкції проти кубинського режиму, ввівши обмеження проти ще восьми високопосадовців та низки підприємств.

США пішли на цей крок, щоб припинити військову співпрацю Куби зРосією і Китаєм, пише Bloomberg.

Міністерство фінансів США внесло до чорного списку, зокрема, військового аташе Куби в Китаї Вальдо Переса Кортеса і його колегу в Росії Моніку Міліан Гомес. У Держдепартаменті США підкреслили, що більшість із підсанкційних осіб організовували постачання зброї з Китаю та Росії.

Правозахисники раніше звинувачували Моніку Міліан Гомес у вербуванні кубинських найманців для участі у війні Росії проти України. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що нові заходи покликані захистити американську національну безпеку і перекрити канали постачання зброї кубинському режиму.

Окрім військових посадовців, американська влада піддала санкціям державні торговельні компанії Tecnotex і Technoimport, військово-ремонтне підприємство імені Юрія Гагаріна, торгову групу Duna SA та Військово-промисловий союз.