Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
ГоловнаСвіт

У Польщі вандали пошкодили українське місце пам’яті: посольство вимагає розслідування

Черговий акт вандалізму стався в урочищі Білосток біля села Ліски Люблінського воєводства.

У Польщі вандали пошкодили українське місце пам’яті: посольство вимагає розслідування
Вандалізм у Польщі
Фото: Посольство України в Польщі

Посольство України в Польщі заявило про черговий акт вандалізму щодо українського місця пам’яті в урочищі Білосток поблизу села Ліски Люблінського воєводства. 

Про це дипломати написали у Facebook.

Невідомі пошкодили пам’ятний об’єкт, присвячений загиблим українським воїнам. У посольстві наголосили, що будь-яке руйнування чи наруга над місцями пам’яті є неприпустимими, а такі об’єкти мають залишатися поза політичними суперечками.

Реклама

«Місця поховань і пам’ятні знаки мають залишатися об’єктами поваги відповідно до загальноприйнятих європейських стандартів та християнських цінностей», – заявили в дипломатичному представництві.

У відомстві також висловили занепокоєння через інцидент пісял повідомлень про напади та прояви ворожості щодо українців у Польщі. Посольство закликало польські правоохоронні органи оперативно провести розслідування та притягнути винних до відповідальності. 

Фото: Посольство України в Польщі

Фото: Посольство України в Польщі

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies