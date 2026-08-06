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Посольство України в Польщі заявило про черговий акт вандалізму щодо українського місця пам’яті в урочищі Білосток поблизу села Ліски Люблінського воєводства.

Про це дипломати написали у Facebook.

Невідомі пошкодили пам’ятний об’єкт, присвячений загиблим українським воїнам. У посольстві наголосили, що будь-яке руйнування чи наруга над місцями пам’яті є неприпустимими, а такі об’єкти мають залишатися поза політичними суперечками.

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«Місця поховань і пам’ятні знаки мають залишатися об’єктами поваги відповідно до загальноприйнятих європейських стандартів та християнських цінностей», – заявили в дипломатичному представництві.

У відомстві також висловили занепокоєння через інцидент пісял повідомлень про напади та прояви ворожості щодо українців у Польщі. Посольство закликало польські правоохоронні органи оперативно провести розслідування та притягнути винних до відповідальності.

Фото: Посольство України в Польщі