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Розвідка Литви: Росія може використати українські дрони для провокацій у країнах Балтії

Москва розглядає сценарії «нетипових атак» по литовській критичній інфраструктурі.

Розвідка Литви: Росія може використати українські дрони для провокацій у країнах Балтії
Робертас Каунас
Фото: LRT

Росія розглядає можливість використання захоплених українських безпілотників для атак на критичну інфраструктуру в країнах Балтії. Таким чином Москва хоче приховати свою причетність до можливих ударів.

Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас із посиланням на дані розвідки, повідомляє LRT.

Литва має інформацію про те, що Росія розглядає сценарії «нетипових атак».

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 «Імовірно, Росія могла б використати для цього українські безпілотники», – сказав Каунас.

Він наголосив, що наразі немає підтверджень ухвалення Росією рішення про проведення таких операцій або конкретних планів щодо цілей і термінів.

Один із можливих сценаріїв передбачає використання росіянами уламків або захоплених українських дронів для створення справжніх чи імітованих безпілотників.

Водночас міністр заявив, що Литва не стикається із загрозою прямого військового нападу, а ознак концентрації російських військ біля кордонів країни немає.

  • На тлі можливих загроз литовські військові посилили охорону окремих об’єктів критичної інфраструктури. Йдеться про термінал зрідженого природного газу в Клайпеді, енергетичного з’єднання LitPol Link із Польщею, трансформаторну підстанцію в районі Алітуса та гідроакумулювальну електростанцію в Круонісі.
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