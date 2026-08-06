Шейх Хасіна виступила під час заходу для журналістів у Нью-Делі.

Колишня прем'єр-міністерка Бангладеш Шейх Хасіна, яку усунули від влади, заявила про намір повернутися в грудні з індійського вигнання на батьківщину.

Як повідомляє DW, вдома їй загрожує смертна кара за придушення протестів у 2024 році.

Хасіна виступила під час заходу для журналістів у Нью-Делі. Це була її перша заява для ЗМІ після втечі з країни. Захід був приурочений до другої річниці повстання, яке позбавило її влади.

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Очікувалося, що експрем'єрка з'явиться на відео, однак вона обмежилася аудіозверненням на тлі порожнього екрана.

Хасіна втекла до Індії у 2024 році після того, як протести під керівництвом студентів завершили її перебування на посаді очільниці уряду, яку вона обіймала протягом 20 років, розподілених протягом двох термінів.

У 2025 році суд Бангладеш заочно визнав її винною у злочинах проти людяності за її роль у жорстокому придушенні студентських протестів. В ООН повідомили, що під час акцій загинуло близько 1400 людей.

Хасіну засудили до смертної кари. Водночас вона відкидає звинувачення та називає справу політично мотивованою.

Відносини між Бангладеш та її сусідом стали напруженими з моменту втечі Хасіни в Індію. Дакка неодноразово зверталася з проханням про екстрадицію експрем’єрки, у Нью-Делі заявили, що запит розглядають.

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