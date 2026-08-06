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Суд у Туреччині заблокував доступ до передвиборчого акаунту головного суперника Ердогана

Мережа X, яку Ілон Маск позиціонував як останній рубіж свободи слова, була змушена коритися.

Суд у Туреччині заблокував доступ до передвиборчого акаунту головного суперника Ердогана
Опозиційний мер Стамбула Екрем Імамоглу
Фото: EPA/UPG

У Туреччині суд змусив соціальну мережу X заблокувати можливість переглядати передвиборчий акаунт ув'язненого мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Як пише Deutsche Welle, сторінку опозиційного політика, яка мала близько 225 тисяч читачів, наразі не можна відкрити на території країни. Адміністрація X випустила офіційний коментар, у якому визнала необхідність виконувати рішення суду, але пообіцяла подати апеляцію.

Це вже другий випадок, коли соцмережі Імамоглу стають об'єктом цензури. У травні 2025 року було заблоковано його особистий акаунт, за яким стежили понад 10 мільйонів користувачів. Ці випадки підривають імідж "побороників свободи слова", який власник X Ілон Маск роками намагається створити для своєї платформи.

Екрем Імамоглу вважається найпопулярнішим турецьким опозиційним політиком та головним конкурентом чинного президента республіки Реджепа Таїпа Ердогана. Він був затриманий навесні 2025 року за сумнівним звинуваченням у корупції. 

Попри перебування під вартою та визнання недійсним його диплому про вищу освіту, Республіканська народна партія оголосила Імамоглу кандидатом у президенти на виборах, які за планом мають відбутися у 2028 році.

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