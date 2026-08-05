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Суд у Туреччині зобов’язав X заблокувати акаунт президентської кампанії Імамоглу

Акаунт закрили всередині країни нібито з метою “захисту національної безпеки та громадського порядку”. Водночас соцплатформа оскаржить судове рішення.

Суд у Туреччині зобов’язав X заблокувати акаунт президентської кампанії Імамоглу
Мер Стамбула Екрем Імамоглу
Фото: EPA/UPG

Суд у Туреччині зобов’язав соціальну платформу X заблокувати обліковий акаунт президентської кампанії ув'язненого мера Стамбула Екрема Імамоглу.

У судовому рішенні йдеться, що акаунт закрили всередині країни з метою “захисту національної безпеки та громадського порядку”. Невиконання таких вимог загрожує суворими санкціями – аж до уповільнення роботи всієї платформи на території країни. 

Водночас соцплатформа оскаржує це рішення у суді, оскільки вважає збереження доступу до соцмережі в Туреччині критично важливим для підтримки свободи слова та доступу до інформації.

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Зазначається, що у решті світу акаунт кампанії Імамоглу залишається відкритим.

“X продовжуватиме в юридичному порядку оскаржувати вимоги щодо видалення контенту в Туреччині та у всьому світі, якщо вони суперечать принципам свободи вираження поглядів, належній правовій процедурі або місцевому законодавству”, – зазначили у компанії.

Більше про Екрема Імамоглу

У травні 2025 року основний обліковий запис Імамоглу на X, який мав майже 10 мільйонів підписників, був заблокований у Туреччині за аналогічним наказом. Тоді соцплатформа також подала судовий позов проти цього рішення.

Екрем Імамоглу, популярний колишній мер Стамбула, є головним політичним суперником президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Імамоглу позбавили університетського диплома 18 березня 2025 року, а наступного дня його заарештували за обвинуваченнями в тероризмі та корупції. Його арешт спричинив найбільші протести в Туреччині за понад десять років.

Суд над політиком розпочався у березні 2026 року. Прокурори вимагають для нього 2430 років позбавлення волі.

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