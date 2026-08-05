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У США знову попередили можливий замах на Трампа у гольф-клубі

Озброєний чоловік фотографував місцевість та вивчав заходи безпеки.

У США знову попередили можливий замах на Трампа у гольф-клубі
Дональд Трамп грає у гольф
Фото: EPA/UPG

У Каліфорнії поліція затримала чоловіка, який перебував на території Національного гольф-клубу Дональда Трампа зі зброєю та вчиняв підозрілі дії.

Як пише BBC, 38-річний Джанін Джон Тайле був помічений за тим, що фотографував і знімав на відео локації президентського гольф-клубу і вивчав безпекові заходи, до яких вдалися співробітники Секретної служби у зв'язку з майбутнім візитом глави держави.

При затриманні у чоловіка виявили пістолет та нелегальні набої, а також з'ясувалося, що його розшукують за підозрою в озброєному пограбуванні.

Трамп перебуває з доволі рідкісним візитом у Каліфорнії, де планував влаштувати звану вечерю на території свого гольф-клубу з метою зібрати кошти для кампанії республіканців. У середу господар Білого дому також хотів відвідати казино у Лас-Вегасі. 

З 2024 року Трамп пережив уже три спроби замаху на його життя, одна з яких була пов'язана з його улюбленим хобі - гольфом. Раян Раут, який був затриманий зі зброєю у Флориді поблизу місця, де республіканець планував провести гру, отримав від суду довічне ув'язнення.

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