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Кишинів закликав Придністров'я не зменшувати скиди води з водосховища на Дністрі

Від цього залежить стабільність водопостачання Кишинева.

Кишинів закликав Придністров'я не зменшувати скиди води з водосховища на Дністрі
Дністер
Фото: Міністр навколишнього середовища Молдови Сергіу Лазаренку

У Кишиневі закликали владу невизнаного Придністров’я не зменшувати скиди води з Дубоссарського водосховища та відкинули звинувачення у "створенні кризи".

Про це пише "Європейська правда". 

Бюро реінтеграції Молдови закликало Тирасполь не зменшувати скиди води з Дубоссарського водосховища, що створило би загрозу для водопостачання Кишинева. 

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У бюро також прокоментували звинувачення Тирасполя на адресу Кишинева та Києва в «навмисному» створенні водної кризи та ігноруванні інтересів Лівобережжя, наголосивши, що питання управління ресурсами Дністра лежать у площині міждержавних угод між Молдовою та Україною.

У відомстві наголосили, що Київ і Кишинів домовилися обмежити скид води з Дністровського водосховища з метою захисту спільних інтересів, і це вимушений крок через посуху у басейні Дністра. Водночас у Тирасполі це розцінили як "провокування нової гуманітарної кризи" у Придністров’ї. 

У Бюро реінтеграції назвали ці звинувачення такими, що викривлюють реальний стан справ. 

Тирасполь поки не відповів на офіційне звернення Кишинева. 

  • 31 липня Україна та Молдова домовилися тимчасово підтримувати скид води з Дністровського комплексного гідровузла на рівні 85 кубометрів за секунду через обміління Дністра. 
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