Від цього залежить стабільність водопостачання Кишинева.

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У Кишиневі закликали владу невизнаного Придністров’я не зменшувати скиди води з Дубоссарського водосховища та відкинули звинувачення у "створенні кризи".

Про це пише "Європейська правда".

Бюро реінтеграції Молдови закликало Тирасполь не зменшувати скиди води з Дубоссарського водосховища, що створило би загрозу для водопостачання Кишинева.

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У бюро також прокоментували звинувачення Тирасполя на адресу Кишинева та Києва в «навмисному» створенні водної кризи та ігноруванні інтересів Лівобережжя, наголосивши, що питання управління ресурсами Дністра лежать у площині міждержавних угод між Молдовою та Україною.

У відомстві наголосили, що Київ і Кишинів домовилися обмежити скид води з Дністровського водосховища з метою захисту спільних інтересів, і це вимушений крок через посуху у басейні Дністра. Водночас у Тирасполі це розцінили як "провокування нової гуманітарної кризи" у Придністров’ї.

У Бюро реінтеграції назвали ці звинувачення такими, що викривлюють реальний стан справ.

Тирасполь поки не відповів на офіційне звернення Кишинева.