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Керівники урядів України і Молдови провели переговори

Ішлося про спільне управління водними ресурсами річки Дністер.

Керівники урядів України і Молдови провели переговори
глава молдовського уряду ВасілеТофан
Фото: Х/ Vasile Tofan

Прем’єр-міністри України Сергій Корецький і Молдови Васіле Тофан провели телефонну розмову.

Тофан повідомив на платформі Х, що підтвердив непохитну підтримку України з боку Молдови.

Сторони обговорили кроки для поглиблення співпраці між країнами. Зокрема, йшлося про спільне управління водними ресурсами річки Дністер і покращення транспортного й інфраструктурного сполучення.

Тофан додав, що Молдова та Україна залишаються надійними партнерами.

  • Міністерство економіки та довкілля повідомило, що Україна і Молдова домовилися тимчасово підтримувати скид води з Дністровського комплексного гідровузла на рівні 85 кубометрів за секунду через обміління Дністра. 
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