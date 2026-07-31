Керівники урядів України і Молдови провели переговори

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Прем’єр-міністри України Сергій Корецький і Молдови Васіле Тофан провели телефонну розмову.

Тофан повідомив на платформі Х, що підтвердив непохитну підтримку України з боку Молдови.

Сторони обговорили кроки для поглиблення співпраці між країнами. Зокрема, йшлося про спільне управління водними ресурсами річки Дністер і покращення транспортного й інфраструктурного сполучення.

Тофан додав, що Молдова та Україна залишаються надійними партнерами.