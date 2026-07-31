Президент Зеленський оновив склад РНБО

Зі складу РНБО вивели ексглаву МВС Ігоря Клименка, експрем'єр-міністерку Юлію Свириденко, колишнього головкома Олександра Сирського, Олексія Соболєва та Михайла Федорова.

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний документ №677/2026 оприлюднили на сайті глави держави.

Згідно з указом, до нового складу РНБО увійшли:

Іван Вигівський – міністр внутрішніх справ України;

– міністр внутрішніх справ України; Михайло Драпатий – головнокомандувач Збройних сил України;

– головнокомандувач Збройних сил України; Сергій Корецький – прем'єр-міністр України;

– прем'єр-міністр України; Олександр Кравченко – міністр економіки та довкілля України;

– міністр економіки та довкілля України; Денис Маслов – міністр юстиції України;

– міністр юстиції України; Олександр Поклад – перший заступник голови Служби безпеки України;

– перший заступник голови Служби безпеки України; Євгеній Хмара – заступник міністра оборони України.

Також у складі РНБО затверджено першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Фото: скріншот із сайту ОПУ

Водночас зі складу РНБО вивели колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, колишню прем'єр-міністерку Юлію Свириденко, колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Олексія Соболєва та Михайла Федорова.