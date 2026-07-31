Президент Зеленський оновив склад РНБО

Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України.
Відповідний документ №677/2026 оприлюднили на сайті глави держави.
Згідно з указом, до нового складу РНБО увійшли:
- Іван Вигівський – міністр внутрішніх справ України;
- Михайло Драпатий – головнокомандувач Збройних сил України;
- Сергій Корецький – прем'єр-міністр України;
- Олександр Кравченко – міністр економіки та довкілля України;
- Денис Маслов – міністр юстиції України;
- Олександр Поклад – перший заступник голови Служби безпеки України;
- Євгеній Хмара – заступник міністра оборони України.
Також у складі РНБО затверджено першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибігу.
Водночас зі складу РНБО вивели колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, колишню прем'єр-міністерку Юлію Свириденко, колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Олексія Соболєва та Михайла Федорова.