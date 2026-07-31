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Президент Зеленський оновив склад РНБО

Зі складу РНБО вивели ексглаву МВС Ігоря Клименка, експрем'єр-міністерку Юлію Свириденко, колишнього головкома Олександра Сирського, Олексія Соболєва та Михайла Федорова.

Президент Зеленський оновив склад РНБО
Володимир Зеленський
Фото: Сайт президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України. 

Відповідний документ №677/2026 оприлюднили на сайті глави держави.

Згідно з указом, до нового складу РНБО увійшли:

  • Іван Вигівський – міністр внутрішніх справ України;
  • Михайло Драпатий – головнокомандувач Збройних сил України;
  • Сергій Корецький – прем'єр-міністр України;
  • Олександр Кравченко – міністр економіки та довкілля України;
  • Денис Маслов – міністр юстиції України;
  • Олександр Поклад – перший заступник голови Служби безпеки України;
  • Євгеній Хмара – заступник міністра оборони України.

Також у складі РНБО затверджено першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Фото: скріншот із сайту ОПУ

Водночас зі складу РНБО вивели колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, колишню прем'єр-міністерку Юлію Свириденко, колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Олексія Соболєва та Михайла Федорова.

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