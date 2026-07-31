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На Дніпропетровщині через російські обстріли постраждали 11 цивільних

У Павлограді кількість поранених зросла до вісьмох.

На Дніпропетровщині через російські обстріли постраждали 11 цивільних
наслідки атаки РФ на Павлоград
Фото: Дніпропетровська ОВА

Понад 60 разів ворог атакував 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками і артилерією упродовж 31 липня. Унаслідок атак постраждали 11 цивільних.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

У Павлограді через обстріл РФ зайнявся торгівельний комплекс. Постраждали восьмеро людей. 33-річний чоловік та 53-річна жінка в лікарні у важкому стані. 

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У Троїцькій громаді Павлоградського району пошкоджені приватні оселі. 

На Нікопольщині противник завдав удару по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах. Понівечені магазин, багатоквартирний будинок, автівка. Постраждав 64-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. 43-річна жінка та 73-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі потерпали Миколаївська та Петропавлівська громади. Зайнялися пожежі. 

У Криворізькому районі росіяни цілили по Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджена інфраструктура.

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