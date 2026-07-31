На Дніпропетровщині через російські обстріли постраждали 11 цивільних

Понад 60 разів ворог атакував 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками і артилерією упродовж 31 липня. Унаслідок атак постраждали 11 цивільних.
Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.
У Павлограді через обстріл РФ зайнявся торгівельний комплекс. Постраждали восьмеро людей. 33-річний чоловік та 53-річна жінка в лікарні у важкому стані.
У Троїцькій громаді Павлоградського району пошкоджені приватні оселі.
На Нікопольщині противник завдав удару по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах. Понівечені магазин, багатоквартирний будинок, автівка. Постраждав 64-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. 43-річна жінка та 73-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно.
У Синельниківському районі потерпали Миколаївська та Петропавлівська громади. Зайнялися пожежі.
У Криворізькому районі росіяни цілили по Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджена інфраструктура.