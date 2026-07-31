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Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще чотирьох дітей

Повернення стало можливим за посередництва першої леді США Меланія Трамп. 

Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще чотирьох дітей
Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще чотирьох дітей
Фото: Офіс омбудсмана

Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще чотирьох дітей віком від 6 до 15 років. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, повернення стало можливим завдяки роботі Офісу омбудсмана в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA та за посередництва першої леді США Меланії Трамп. 

Це вже п'ятий випадок повернення українських дітей за її сприяння.

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Серед повернених – шестирічний хлопчик, який після евакуації батьків через російські обстріли залишився з бабусею та дідусем на тимчасово окупованій Луганщині. Після тривалої розлуки він возз'єднався з родиною.

Також вдалося повернути дев'ятирічну дівчинку, яка через втрату документів залишалася з прабабусею на окупованій Херсонщині. Усі попередні спроби матері самостійно забрати доньку були безрезультатними.

Додому повернувся і 15-річний підліток, який після смерті обох батьків залишився сам на тимчасово окупованій території Маріуполя. Тепер він зміг возз'єднатися зі своєю сестрою в Україні.

Ще один 15-річний хлопець повернувся до батьків після того, як повномасштабна війна розлучила сім'ю, а спроби батьків забрати сина були ускладнені забороною на в'їзд до Росії.

Україна продовжує працювати над поверненням усіх дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або були незаконно вивезені.

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