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МЗС: відео з начебто "погрозами" українських військових Ірану є фейком

"Інсценоване "звернення" невідомих людей із закритими обличчями, спрямоване на загострення напруги".

МЗС: відео з начебто "погрозами" українських військових Ірану є фейком
Георгій Тихий
Фото: МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що поширене в соцмережах відео з нібито зверненням українських військових із погрозами на адресу Ірану є фейком.

Про це Тихий повідомив у мережі "Х".

"Це фейк. Інсценоване "звернення" невідомих людей із закритими обличчями, спрямоване на загострення напруги", – написав він.

Раніше в мережі поширили відео, на якому чоловік у військовій формі, представлений як український військовий, нібито погрожує "спалити ще більше кораблів, пов'язаних з Іраном", а також заявляє про намір України та її американських союзників продовжувати боротьбу проти Тегерана.

Контекст

  • Інформація про начебто «потенційний ракетний удар» з Ірану з'явилися на тлі загострення риторики між Тегераном і Києвом. 25 липня СБУ повідомила про ураження у Каспійському морі російського ракетного катера, а також двох суден, які використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією.
  • Після цього МЗС Ірану засудило український удар і заявило, що Тегеран залишає за собою право захищати свої «національні інтереси та безпеку». Згодом міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі та голова парламентської комісії з національної безпеки Ібрагім Азізі також виступили з погрозами на адресу України.
  • У ВМС України наголосили, що Україна не повинна зважати на погрози Ірану після ударів по суднах у Каспійському морі, адже будь-яка військова логістика, яка забезпечує російську армію, є законною військовою ціллю. 
  • Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, офіційних даних про підготовку Іраном ракетного удару по Україні поки немає. Проте зброя для такої атаки у Тегерану є.
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