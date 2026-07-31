Президент Зеленський повідомив про спробу замаху на командира "Хартії" Ігоря Оболєнського

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на командира "Хартії" Ігоря Оболєнського була здійснена спроба замаху.
Про це глава держави повідомив у Фейсбук.
За словами глави держави, він провів розмову з командиром "Хартії" та зазначив, що нападника і його спільника вже затримали.
"Була сьогодні спроба замаху на Ігоря. Нападник і його спільник затримані. Ведуться необхідні процесуальні дії. Була доповідь Олександра Поклада щодо цього. На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо", – заявив Президент.
Глава держави також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав йому "бити по окупантах ще сильніше".
Ігор Оболєнський
- Від 2014 року Оболєнський служив в артилерійській бригаді ЗСУ та спецпідрозділі «Омега». У 2015 році став командиром 1-го батальйону бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Брав участь у бойових діях за Краматорськ і Слов'янськ.
- У 2019 року звільнився зі служби.
- З початком широкомасштабного російського вторгнення в Україну знову на фронті. 20 березня 2023 року призначений командиром 13-ї бригади оперативного призначення.
- 15 квітня 2025 року призначений командиром корпусу НГУ.