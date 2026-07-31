Президент Зеленський повідомив про спробу замаху на командира "Хартії" Ігоря Оболєнського

Нападника і його спільника вже затримали.

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Ігор «Корнет» Оболєнський під час дискусії «Нова країна: ключові питання»

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на командира "Хартії" Ігоря Оболєнського була здійснена спроба замаху.

Про це глава держави повідомив у Фейсбук.

За словами глави держави, він провів розмову з командиром "Хартії" та зазначив, що нападника і його спільника вже затримали.

"Була сьогодні спроба замаху на Ігоря. Нападник і його спільник затримані. Ведуться необхідні процесуальні дії. Була доповідь Олександра Поклада щодо цього. На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо", – заявив Президент.

Глава держави також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав йому "бити по окупантах ще сильніше".

Ігор Оболєнський