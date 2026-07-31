У Львові завершилася пошуково-рятувальна операція після вчорашньої російської атаки (оновлено)

У Львові завершена пошуково-рятувальна операція після вчорашньої російської атаки. Всього унаслідок цього удару постраждали 38 людей, зокрема троє дітей. Один чоловік загинув.
Про це йдеться у повідомленнях ДСНС та начальника ОВА Максима Козицького.
Оновлення. О 13:16 Козицький написав, що пошуково-рятувальну операцію завершили.
На місці удару безперервно тривав розбір завалів зруйнованої 5-поверхівки. Рятувальники станом на ранок сьгодні демонтували понад 500 тонн аварійних конструкцій та вивезли більше ніж 100 тонн будівельного сміття.
- Загиблим у Львові є працівник поліції Володимир Шандра.
- У ніч на 30 липня російська армія завдала масованого ракетно-дронового удару по території Укораїни, застосувавши 74 ракети та 284 дрони. Оновною ціллю були Львівщина та Київщина.