У Львові завершилася пошуково-рятувальна операція після вчорашньої російської атаки (оновлено)

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Львові завершена пошуково-рятувальна операція після вчорашньої російської атаки. Всього унаслідок цього удару постраждали 38 людей, зокрема троє дітей. Один чоловік загинув.

Про це йдеться у повідомленнях ДСНС та начальника ОВА Максима Козицького.

Оновлення. О 13:16 Козицький написав, що пошуково-рятувальну операцію завершили.

На місці удару безперервно тривав розбір завалів зруйнованої 5-поверхівки. Рятувальники станом на ранок сьгодні демонтували понад 500 тонн аварійних конструкцій та вивезли більше ніж 100 тонн будівельного сміття.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків атаки у Львові

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків російської атаки у Львові