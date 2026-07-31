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​Агент ФСБ готував удари РФ по енергооб’єктах Києва

«Швидкий» заробіток чоловік знайшов в інтернеті.

​Агент ФСБ готував удари РФ по енергооб’єктах Києва
Агента ФСБ затримано на робочому місці
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який, готував нові російські удари по об’єктах енергетики, що живлять Київ та Житомирщину. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Чоловік збирав інформацію про теплові електроцентралі, електропідстанції, які забезпечують  столичний регіон.

Крім того, агент шпигував за місцями базування Сил оборони на півночі України. Він передавав ворогу дані про розташування підрозділів, техніки, аеродромів і полігонів.

Слідство встановило, що до співпраці з окупантами чоловіка залучили через Telegram-канали, де він шукав «швидкий заробіток». Він працював на підприємстві з обробки граніту у Житомирській області.

СБУ затримала агента на робочому місці. Під час обшуку у нього вилучили телефон із доказами співпраці з ФСБ.

Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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