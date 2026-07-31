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Вранці російські дрони поранили чотирьох мешканців Чернігівщини

Вночі через атаки БпЛА загинула худоба на фермі.

Вранці російські дрони поранили чотирьох мешканців Чернігівщини
Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: ДСНС

Російська армія не припиняє тероризувати Чернігівщину. Сьогодні вранці через російські атаки постраждали четверо мешканців області. Вночі на фермі загинула худоба.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Вʼячеслав Чаус. 

Учора ввечері «Молнія» вдарила по будинку в селі Семенівської громади. Оселя загорілася. В іншому населеному пункті громади був удар «Герберою» по переробному підприємству, там пошкоджений ангар. По підприємству в іншому селі ворог бив «Геранями», пожежу вдалося загасити. 

Уночі ворог атакував «Геранями» по фермерському господарству в селі Куликівської громади. Пошкоджений корівник,там загинули щонайменше 9 голів худоби.

Тварини на пошкодженій росіянами фермі
Фото: Чернігівська ОВА
Тварини на пошкодженій росіянами фермі

Сьогодні зранку росіяни «Герберами» вдарили по подвірʼях у селі Семенівської громади. Постраждали четверо людей. Пошкоджені будинки.

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