Вранці російські дрони поранили чотирьох мешканців Чернігівщини

Вночі через атаки БпЛА загинула худоба на фермі.

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Російська армія не припиняє тероризувати Чернігівщину. Сьогодні вранці через російські атаки постраждали четверо мешканців області. Вночі на фермі загинула худоба.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Вʼячеслав Чаус.

Учора ввечері «Молнія» вдарила по будинку в селі Семенівської громади. Оселя загорілася. В іншому населеному пункті громади був удар «Герберою» по переробному підприємству, там пошкоджений ангар. По підприємству в іншому селі ворог бив «Геранями», пожежу вдалося загасити.

Уночі ворог атакував «Геранями» по фермерському господарству в селі Куликівської громади. Пошкоджений корівник,там загинули щонайменше 9 голів худоби.

Фото: Чернігівська ОВА Тварини на пошкодженій росіянами фермі

Сьогодні зранку росіяни «Герберами» вдарили по подвірʼях у селі Семенівської громади. Постраждали четверо людей. Пошкоджені будинки.