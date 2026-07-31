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Ворог вранці атакував Сумську громаду КАБами

На місцях влучань у промисловому секторі масштабні пожежі.

Ворог вранці атакував Сумську громаду КАБами
Ілюстративне фото
Фото: З відкритих джерел

Сьогодні зранку, 31 липня, російська армія атакувала Сумську громаду КАБами. Люди цілі, але є ушкодження.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Григоров.

«Цього ранку ворог завдав чотирьох ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади. На місцях влучань у промисловому секторі – масштабні пожежі. Є значні пошкодження», – повідомив він. 

За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих. Люди вчасно зреагували на попередження та перебували в укриттях.

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