Від обстрілів ворога постраждали майже 50 населених пунктів.

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Упродовж минулої доби від російських обстрілів постраждали майже 50 населених пунктів Херсонщини. Загинули пʼятеро людей, ще пʼятеро поранені.

Як розповів начальник ОВА Олександр Прокудін, зокрема вчора близько 15:00 окупанти вдарили FPV-дроном по 89-річному чоловіку у Дарʼївці. Він отримав травми, несумісні з життям.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Комишани, Чорнобаївка, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Гончарне, Новодмитрівка, Благовіщенське, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Ясна Поляна, Інгулець, Чайчине, Зарічне, Лиманець, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Раківка, Костирка, Високе, Урожайне, Борозенське, Нововоронцовка, Новомиколаївка, Новорайськ, Чарівне, Нововознесенське, Сагайдачне, Хрещенівка, Трифонівка, Золота Балка, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Республіканець, Томарине, Тягинка, Шевченківка, Любимівка, Козацьке та місто Херсон.

російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, газопровід та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 8 людей. Щоб виїхати до більш безпечних місць, варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.