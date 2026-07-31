ЗМІ: Віткофф та Кушнер вперше приїдуть до Києва на День Незалежності

За інформацією кореспондента "Радіо Свобода" Алекса Рауфогла, спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф та зять глави американської держави Джаред Кушнер погодилися вперше відвідати Київ.

Джерела представника медіа стверджують, що головні переговорники Білого дому, які одночасно опікуються дипломатичним процесом щодо війн проти Ірану та в Україні, прибудуть до української столиці на заходи, присвячені 35-ій річниці Незалежності України, тобто у другій половині серпня.

Тиждень тому Президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з Віткоффом та Кушнером про активізацію зусиль щодо завершення російсько-української війни. Після цього глава української держави мав змогу обговорити цю тему особисто з Дональдом Трампом під час візиту до Вашингтона.

Раніше Зеленський неодноразово відзначав несправедливість того, що переговорники Трампа регулярно їздили до Москви, але жодного разу так і не були в Україні, щоб побачити ситуацію в нашій державі на власні очі.