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Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
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Головне за четвер, 30 липня: атака на Павлоград, удари по Дніпропетровщині, майже 230 бойових зіткнень

Бойові дії на Донеччині, 226 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1618-й день повномасштабної війни.

Головне за четвер, 30 липня: атака на Павлоград, удари по Дніпропетровщині, майже 230 бойових зіткнень
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщину
Фото: ДСНС Дніпропетровщини

П’ятеро людей отримали поранення через атаку росіян на Павлоград. Також обстріл забрав життя однієї людини.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Серед поранених двоє дітей - хлопці 11 та 14 років. Вони та ще одна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості», - зазначив очільник області.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 30 липня на фронті від початку доби відбулося 226 боїв.

Найбільше атак зафіксовано на Костянтинівському, Покровському та Слов'янському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 30 липня – в новині.

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді Михайла Драпатого, Ігоря Скибюка, Євгенія Хмари та Павла Паліси. Про це глава держави написав у соцмережах.

Під час наради обговорили російські удари балістичними ракетами та заходи для посилення захисту України. За словами Зеленського, визначили технологічні рішення й асиметричні кроки, які мають протидіяти ворогу.

Окремо президенту доповіли про ситуацію на фронті, зокрема на напрямках Слов’янська та Костянтинівки.

«Триває наша операція мідстрайків щодо російських сил і позицій на тимчасово окупованій території України, зокрема в нашому Криму. Оновили список першочергових пріоритетів мідстрайків»,– написав Зеленський.

Докладніше – в новині.

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Понад 50 разів упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину. Є загиблі та поранені.

Постраждали шість районів області.

У Львові внаслідок російської атаки в ніч на 30 липня загинув працівник поліції Володимир Шандра.

«Під завалами будинку на вулиці Патона рятувальники деблокували тіло 35-річного Володимира Шандри — працівника поліції Львівщини. Щирі співчуття рідним, близьким і колегам Володимира», - повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Поліція Львівщини повідомила, що Шандра був інспектором І категорії відділу служби «102» управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування поліції.

Фортечний районний суд міста Кропивницького взяв під варту без права внесення застави двох військовослужбовців медичної роти полку "Скеля", яких підозрюють у катуванні побратимів.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань. "У травні 2026 року двох військовослужбовців виписали з лікарні через порушення встановленого режиму та направили до медичної роти підрозділу. Після цього підозрювані вирішили самостійно "покарати" їх за порушення дисципліни. Вони завдали потерпілим численних ударів, а потім зачинили у господарській будівлі, де продовжили знущання", - йдеться в повідомленні.

Обом військовослужбовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 127 та ч. 3 ст. 406 КК України. Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Служба безпеки і Національна поліція затримали трьох російських агентів, які 28 липня вчинили теракти в Одесі.

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Зловмисники заклали саморобні бомби під автомобілі військовослужбовця та цивільного, повідомила спецслужба.

Виконавцями першого підриву виявилися двоє студентів місцевого технікуму. На замовлення російських спецслужб вони замінували авто українського воїна і встановили поблизу приховану відеокамеру в коробці з-під соку. За допомогою цієї камери куратори відстежили наближення військового й дистанційно підірвали вибухівку. Внаслідок вибуху боєць отримав легкі травми, а його машина зазнала суттєвих пошкоджень.

Того ж дня правоохоронці затримали виконавця другого теракту. Ним виявився місцевий рецидивіст, раніше судимий за торгівлю наркотиками.

Подробиці – в новині.

Нацбанк підвищив облікову ставку до 15,5% на тлі прогнозу пришвидшення інфляції.

НБУ прогнозує, що за підсумками 2026 року споживча інфляція становитиме 10%, базова – 9,2%. У 2027 році інфляція сповільниться до 6,9%, а наприкінці 2028 року - 5%.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!

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