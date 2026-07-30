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Одна людина загинула і п’ятеро поранені через атаку Росії на Павлоград

Серед потерпілих - двоє дітей.

Одна людина загинула і п’ятеро поранені через атаку Росії на Павлоград
траур

П’ятеро людей отримали поранення через атаку росіян на Павлоград. Також обстріл забрав життя однієї людини.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Серед поранених двоє дітей - хлопці 11 та 14 років. Вони та ще одна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості», - зазначив очільник області.

Павлоград, наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
Павлоград, наслідки російської атаки

Через атаку зайнялися квартири у багатоповерховому будинку. 

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