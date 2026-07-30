П’ятеро людей отримали поранення через атаку росіян на Павлоград. Також обстріл забрав життя однієї людини.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
«Серед поранених двоє дітей - хлопці 11 та 14 років. Вони та ще одна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості», - зазначив очільник області.
Через атаку зайнялися квартири у багатоповерховому будинку.
- Через нічну атаку ворога на Дніпропетровщині загинув енергетик.
- Крім того, російська балістична ракета знищила будинок сім’ї в Радушному поблизу Кривого Рогу. Загинули батьки і троє дітей.