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П’ятеро людей отримали поранення через атаку росіян на Павлоград. Також обстріл забрав життя однієї людини.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Серед поранених двоє дітей - хлопці 11 та 14 років. Вони та ще одна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості», - зазначив очільник області.

Фото: Дніпропетровська ОВА Павлоград, наслідки російської атаки

Через атаку зайнялися квартири у багатоповерховому будинку.