Упродовж січня і лютого в'язнів змушували безплатно заготовляти дрова, а одного знайшли під час укладання тротуарної плитки.

Чернівецька обласна прокуратура повідомила про підозру начальнику однієї з колоній та керівнику дільниці соціальної реабілітації.

Посадовців звинувачують у торгівлі людьми, вчиненій за попередньою змовою, повідомив Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, керівники колонії незаконно вивозили засуджених за межі закладу і віддавали їх стороннім людям для важкої фізичної праці. Упродовж січня і лютого в'язнів змушували безплатно заготовляти дрова: вони рубали, пиляли, перевозили і складали деревину на території приватних подвір'їв.

Під час обшуку вдома в одного зі співробітників колонії правоохоронці виявили ще одного засудженого, який укладав тротуарну плитку. Його туди також направило керівництво установи.

Зараз слідчі встановили чотирьох потерпілих, яких посадовці використовували як безкоштовну робочу силу. Двом підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.