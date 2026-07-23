Російська влада узаконила військову службу для засуджених за тяжкі злочини

Російська влада офіційно дозволила призивати на військову службу осіб, засуджених за тяжкі кримінальні злочини.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Таким чином Кремль намагається компенсувати величезні втрати живої сили у війні проти України.

Раніше російський режим уже проводив масове вербування іноземців, строковиків, студентів і жителів тимчасово окупованих територій України. Першим залучати в'язнів почав Пригожин, однак тоді цю практику не закріпили на законодавчому рівні, і вона викликала дискусії у російському суспільстві.

Тепер влада РФ прагне будь-якою ціною перекрити втрати власної армії.