Китайські НПЗ масово скуповують російську та іранську нафту

Трейдери вже майже не пропонують знижок на російську сировину.

Деякі китайські нафтопереробні заводи суттєво збільшили закупівлі підсанкційної російської нафти на вересень попри зменшення знижок на неї.

Причиною стала ескалація війни в Ірані, яка порушила експортні постачання з Близького Сходу, передає Reuters.

Китайські НПЗ раніше встигли придбати непідсанкційну близькосхідну сировину з великими знижками під час короткого перемир'я між США та Іраном. Проте зараз ситуація змінилася. Учасники ринку зазначають, що за умов невизначеності на Близькому Сході російська нафта марки ESPO є безпечнішим і дешевшим вибором.

Водночас індійська компанія Bharat Petroleum також повідомила про збільшення переробки російської нафти у другому кварталі року, зауваживши, що трейдери вже практично не пропонують знижок на російську сировину.

Водночас переробники в китайській провінції Шаньдун відновили переговори про купівлю іранської нафти. Продавці з Ірану вимушені збільшувати знижки, аби зацікавити покупців: важку нафту Pars пропонують зі дисконтом близько 8 доларів за барель відносно нафти Brent, а легку Іран Light — зі знижкою 3-4 долари.

Попри це, китайські приватні НПЗ не поспішають укладати нові угоди. Маржа їхньої переробки впала через стрибок світових цін на нафту Brent майже до 100 доларів за барель. Трейдери зазначають, що раніше закуплені обсяги близькосхідної нафти китайські компанії зараз навіть намагаються перепродати покупцям у Тайвані та Південній Кореї для отримання швидкого прибутку.