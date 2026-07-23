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У Підмосков’ї катастрофою завершився тренувальний політ військового літака. Аварію підтвердили у російському Міністерстві оборони, пишуть росЗМІ.

Міноборони країни-агресора стверджує, що пілоту вдалось катапультуватись, а жодних пошкоджень на землі немає.

Аварія сталась, коли літак виконував зліт. Більше деталей там не надали.

За попередньою інформацією, розбився винищувач Су-57, який упав в районі Москви-ріки.

Що відомо про винищувач Су-57?