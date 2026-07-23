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У Підмосков'ї розбився військовий літак

Попередньо – це Су-57, пілот катапультувався.

У Підмосков'ї розбився військовий літак
Біля Москви-ріки розбився літак
Фото: Соцмережі

У Підмосков’ї катастрофою завершився тренувальний політ військового літака. Аварію підтвердили у російському Міністерстві оборони, пишуть росЗМІ.

Міноборони країни-агресора стверджує, що пілоту вдалось катапультуватись, а жодних пошкоджень на землі немає.

Аварія сталась, коли літак виконував зліт. Більше деталей там не надали.

За попередньою інформацією, розбився винищувач Су-57, який упав в районі Москви-ріки.

Що відомо про винищувач Су-57?

  • Су-57 – російський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, перший політ якого відбувся у 2010 року. 
  • У виробництво Су-57 запустили лише через кілька років – після певних проблем у проєкті.
  • Винищувач призначений для того, аби завдавати удари по наземних цілях та об’єктах у морі.
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