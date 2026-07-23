У Підмосков’ї катастрофою завершився тренувальний політ військового літака. Аварію підтвердили у російському Міністерстві оборони, пишуть росЗМІ.
Міноборони країни-агресора стверджує, що пілоту вдалось катапультуватись, а жодних пошкоджень на землі немає.
Аварія сталась, коли літак виконував зліт. Більше деталей там не надали.
За попередньою інформацією, розбився винищувач Су-57, який упав в районі Москви-ріки.
Що відомо про винищувач Су-57?
- Су-57 – російський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, перший політ якого відбувся у 2010 року.
- У виробництво Су-57 запустили лише через кілька років – після певних проблем у проєкті.
- Винищувач призначений для того, аби завдавати удари по наземних цілях та об’єктах у морі.