Також планують придбання безпілотників американського та ізраїльського виробництва.

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Урядова рада Греції з питань національної безпеки (KYSEA) планує остаточно схвалити закупівлю в Ізраїлю багаторівневої системи протиповітряної оборони вартістю до 3,5 млрд євро (близько 4 млрд доларів), а також кількох типів безпілотників.

Про це агенцію Reuters повідомили два поінформовані джерела.

За словами одного зі співрозмовників агентства, KYSEA вже надала попереднє схвалення угоди на початку цього року, а тепер має затвердити безпосередньо контракти на закупівлю.

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Минулого року Греція вже схвалила закупівлю 36 ізраїльських реактивних артилерійських систем приблизно за 650 млн євро.

За словами джерела Reuters, KYSEA також затвердить придбання безпілотників американського та ізраїльського виробництва. Другий співрозмовник агентства підтвердив інформацію як щодо закупівлі ізраїльської системи ППО, так і щодо придбання дронів.

Греція планує створити багаторівневу систему протиракетної, протиповітряної та протидронової оборони під назвою «Щит Ахілла». Основу комплексу становитимуть ізраїльські радари та ракети виробництва компаній Rafael і Israel Aerospace Industries (IAI).

Грецький уряд раніше заявив, що до 2036 року планує витратити близько 28 млрд євро на модернізацію своїх збройних сил. Програма передбачає, зокрема, закупівлю до 40 американських винищувачів F-35, а також фрегатів французького та італійського виробництва.

Країна витрачає на оборону майже 3,5% валового внутрішнього продукту, що є вищим показником, ніж у багатьох інших країнах НАТО. Це пов'язано з багаторічною напруженістю у відносинах із Туреччиною.

Завдяки тісним економічним і дипломатичним зв'язкам Греція та Ізраїль спільно експлуатують центр підготовки військових льотчиків на території Греції, регулярно проводять спільні військові навчання, а також співпрацюють у сферах протидії безпілотникам і кібербезпеки.

Наразі для захисту свого повітряного простору Греція використовує американські зенітно-ракетні комплекси Patriot та старі російські системи С-300.