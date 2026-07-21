Вночі зафіксували влучання восьми дронів на семи локаціях

У ніч на 21 липня російська армія атакувала Україну 58 безпілотниками різних типів. ППО знешкодила 46 із них. Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях.
Про це розповіли у Повітряних силах.
Ворог, починаючи із 18:00 вчорашнього дня, атакував 58 ударними БпЛА типу Shahe, зокрема і реактивними, Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Дрони запускали із напрямків Курськ, Орел у РФ, Донецьк – ТОТ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, ППО збила та знешкодила 46 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів «Бандероль» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Станом на ранок 21 липня атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.