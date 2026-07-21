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Вночі зафіксували влучання восьми дронів на семи локаціях

ППО знешкодила 46 цілей. 

Вночі зафіксували влучання восьми дронів на семи локаціях
війна з РФ
Фото: Генштаб

У ніч на 21 липня російська армія атакувала Україну 58 безпілотниками різних типів. ППО знешкодила 46 із них. Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Про це розповіли у Повітряних силах

Ворог, починаючи із 18:00 вчорашнього дня, атакував 58 ударними БпЛА типу Shahe, зокрема і реактивними, Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Дрони запускали із напрямків Курськ, Орел у РФ, Донецьк – ТОТ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, ППО збила та знешкодила 46 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів «Бандероль» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 21 липня атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. 

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