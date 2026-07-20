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Росіяни вдарили реактивним безпілотником по житловому сектору Сум: є постраждалі (оновлено)

Після атаки по багатоповерхівці, окупанти завдали ще двох ударів. Виникла масштабна пожежа на території торговельного центру.

Росіяни вдарили реактивним безпілотником по житловому сектору Сум: є постраждалі (оновлено)
Наслідки атаки на Суми 20 липня 2026
Фото: Олег Григоров в Telegram

Ввечері, 20 липня, росіяни вдарили реактивним безпілотником по житловому сектору Сум. Є постраждалі.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. 

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За оновленими даними, внаслідок атаки постраждали шість людей. Двоє дорослих і четверо дітей.

 У лікарнях медичну допомогу надають пораненим 8-річному хлопчику та 16-річній дівчині. Іншим постраждалим надали допомогу без госпіталізації.

Після атаки на багатоповерхівку, окупанти завдали ще два удари в тому ж районі міста. Унаслідок одного з них виникла масштабна пожежа на території торговельного центру. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Усі влучання – по цивільних об’єктах. росіяни свідомо били по території, де розташовані житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначив Григоров.

На місці працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

  • Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 27 населених пунктах Сумської області. Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 27 населених пунктах Сумської області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще семеро мирних жителів отримали поранення та травми.
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