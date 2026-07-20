Після атаки по багатоповерхівці, окупанти завдали ще двох ударів. Виникла масштабна пожежа на території торговельного центру.

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Ввечері, 20 липня, росіяни вдарили реактивним безпілотником по житловому сектору Сум. Є постраждалі.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

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За оновленими даними, внаслідок атаки постраждали шість людей. Двоє дорослих і четверо дітей.

У лікарнях медичну допомогу надають пораненим 8-річному хлопчику та 16-річній дівчині. Іншим постраждалим надали допомогу без госпіталізації.

Після атаки на багатоповерхівку, окупанти завдали ще два удари в тому ж районі міста. Унаслідок одного з них виникла масштабна пожежа на території торговельного центру. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Усі влучання – по цивільних об’єктах. росіяни свідомо били по території, де розташовані житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначив Григоров.

На місці працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.