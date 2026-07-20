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Водію, який вчинив смертельну ДТП в Бродах, повідомили про підозру

Йому загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

Водію, який вчинив смертельну ДТП в Бродах, повідомили про підозру
Смертельна ДТП у Бродах
Фото: Пресслужба Національної поліції

Водію, який вчинив смертельну ДТП в Бродах, повідомили про підозру. Внаслідок аварії загинули троє неповнолітніх пасажирок, ще одна неповнолітня була травмована.

Про це повідомили в Національній поліції України.

ДТП сталась 20 липня близько 01:55, на вулиці Богуна у місті Броди Золочівського району.

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Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mercedes E200, 24-річний житель Бродів, не впорався з керуванням, з’їхав з проїзної частини та в’їхав у кювет, де здійснив зіткнення з двома деревами та бетонною електроопорою, після чого транспортний засіб перекинувся.

Від отриманих внаслідок ДТП травм троє 16-річних пасажирок загинули на місці події. Ще одна пасажирка, 16-річна дівчина, перебуває в лікарні у важкому стані.

Водій автомобіля після ДТП залишив місце події. Встановлено, що він керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка затримали та вже повідомили про підозру за ч.4 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.

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