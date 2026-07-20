Росіяни хочуть відрізати Херсон від загальної логістики, - командир роти дронів-перехоплювачів

Російська армія застосовує дрони для дистанційного мінування автошляхів на Херсонщині, зокрема, траси Миколаїв-Херсон.

Про про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів командир екіпажу дронів-перехоплювачів 34-ї окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ на позивний "Шкіпер".

За його словами, таким чином росіяни намагаються відрізати Херсон від загальної логістики та ускладнити рух цивільного транспорту. Російські дрони долітають до населених пунктів Киселівка та Посад-Покровський, а це - до 40 км вглиб області. Для мінування використовують міни типу «"Пряник" та "Пелюстка".

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"Коли залітають в нашу зону, вони противотанкові міни на собі несуть. Вони ще носять за собою контейнери, йдуть по трасі і скидають такі міни, типу як «пряник», як вони кажуть на них. Мінують саму дорогу, так вони «лєпєстками» кейси носили, вдоль всієї дороги проходять, розсипають, щоб зашкодити навіть цивільному транспорту, під колеса кидають, заміновують місцевість нашу. Мінують дорогу Миколаїв-Херсон, вже до Киселівки вони дістають, до Посад-Покровського. Вони заміновують для того, щоб не було сюди доставки, хочуть відрізати Херсон від загальної логістики", – каже військовий.

Водночас росіяни використовують дрони-камікадзе не лише для атак і мінування, а й для доставки собі провізії. ЗСУ наразі вдалося перебити логістику російських військових на окупованому Лівобережжі Херсонщини. Тепер їм складно доставляти продукти автомобілями, тому вони їх доставляють дронами.

Дрони-камікадзе "Молнії" в районі Херсону противник активно почав застосовувати ще восени 2025 року.

"Логістику наші суміжники перебили, автомобілі не можуть заїхати до їхніх позицій, вони «Молніями» доставляють тушонку. Бензин, тушонку, продукти вони на "Молніях" доставляють, а коли залітають в нашу зону, вони міни на собі несуть", – каже військовий.