Зеленський провів нові зустрічі з Драпатим і Горбатюком (доповнено)

Про розмову із ними президент повідомляв і учора.

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Президент Володимир Зеленський провів нараду з заступником начальника Генерального штабу Володимиром Горбатюком. Про це президент повідомив 20 липня.

На зустрічі йшлося про стратегію захисту країни і деталі взаємодії з партнерами. Реалізацію домовленостей про постачання прискорять.

Подробиць про результати зустрічі глава країни не надав, але назвав її «змістовною».

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Володимир Горбатюк – генерал-майор ЗСУ. З 2024-го року є заступником начальника Генштабу.

Також президент розповів про зустріч із Михайлом Драпатим, який керує Об'єднаними силами.

«Вдячний за сьогоднішню розмову – багато речей встигли обговорити з Михайлом Драпатим. Важливо, щоб досвід усіх складових Сил оборони України застосовувався злагоджено», – сказав він.

Розмови і з Горбатюком, і з Драпатим президент провів два дні поспіль.

Михайло Драпатий з листопада 2024 керував Сухопутними військами. 26 січня 2025 року Михайла Драпатого призначили керувати оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця».

1 червня 2025 року головком Сухопутних військ у своєму телеграм-каналі заявив про подання рапорту про відставку через нічний приліт по полігону в Сумській області, де розташовувався навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ.

3 червня 2025 року Михайла Драпатого було звільнено з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ та призначено на посаду Командувача об’єднаних сил Збройних Сил України.

Крім того, президент зустрівся з командиром Третього армійського корпусу Андрієм Білецьким.

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«Зустріч з Андрієм Білецьким. Як завжди, ґрунтовна була доповідь по ситуації на напрямку. Ціную і загальний погляд на перспективи України на фронті та стратегію дій», – сказав він.

Також глава держави провів розмову із командиром корпусу "Хартія" Ігорем Оболєнським та обговорив "ключові питання, які потребують важливих рішень".

"Подякував Ігорю Оболєнському за розвиток "Хартії" та обговорили ключові питання, які потребують додаткових рішень. Звісно, технологічність наших Сил оборони та безпеки України, максимально широке застосування дронів усіх типів – це ключовий пріоритет", – повідомив Президент.

Президент також заслухав доповідь командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола.

"ДШВ ЗСУ забезпечують для України необхідні результати. Вдячний також за бачення ширшого розвитку ситуації на фронті та оцінку ключових загроз".

Контекст

Президент з минулого тижня активізував зустрічі і розмови з військовими командирами і командувачами. Перемовини з ними він почав на тлі закликів оновити керівництво армії і відправити головнокомандувача у відставку.

19 липня Володимир Зеленський сказав, що завтра відбудуться ключові розмови з командирами та командувачами. Учора він уже поговорив з командувачем ДШВ Олегом Апостолом і командувачем Об'єднаних Сил Михайлом Драпатим.

Днем раніше президент провів розмову з головкомом Олександром Сирським і колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим. Він анонсував рішення стосовно армії.

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Публічні й масові заклики до заміни головкома почалися цього літа, після рішення президента звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Президент публічно не комунікував причини такого рішення, але сказав, що в керівництва армії і міністерства оборони були такі розбіжності, через які вони відмовлялися співпрацювати. Федоров звинуватив Сирського в саботажі його рішень і сказав, що той нібито поставив ультиматум його звільнити. Ексміністр сказав, що сам натомість пропонував президенту замінити головкома і начальника Генштабу.

Олександр Сирський коротко прокоментував заяви ексміністра, сказавши, що радіє, що Київська операція дозволила відстояти столицю, в якій тепер проводять брифінги.

Невдоволення деякими рішеннями головкома наростало й через ситуацію зі штурмовими полками, зокрема Скелею, інформацію про насильство й небойові втрати в якій зараз розслідують.