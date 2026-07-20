Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб ЗСУ спростував інформацію про нібито звільнення Олександра Сирського

Генерал Сирський продовжує виконувати свої службові обов'язки.

Генштаб ЗСУ спростував інформацію про нібито звільнення Олександра Сирського
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ спростував інформацію, яка поширюється в інформаційному просторі щодо нібито звільнення Головнокомандувача генерала Олександра Сирського.

Про це йдеться в офіційній заяві Генштабу.

"Інформація, що з’явилась в інформаційному просторі, зокрема, в соцмережах та деяких медіа щодо начебто звільнення Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського з посади не відповідають дійсності", – йдеться у заяві.

Реклама

У військовому командуванні запевнили, що генерал Олександр Сирський продовжує виконувати свої службові обов'язки.

Також у відомстві спростували чутки щодо начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова.

"Начальник Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Андрій Гнатов також продовжує виконувати свої функціональні обов’язки", – зазначено в повідомленні.

У Генштабі нагадали, що рішення про звільнення з таких посад ухвалюються у визначеному законом порядку.

"Звільнення з цих посад відбувається на підставі Указу Президента України", – підкреслили у Генштабі.

Контекст 

Президент з минулого тижня активізував зустрічі і розмови з військовими командирами і командувачами. Перемовини з ними він почав на тлі закликів оновити керівництво армії і відправити головнокомандувача у відставку. 

19 липня Володимир Зеленський сказав, що завтра відбудуться ключові розмови з командирами та командувачами. Учора він уже поговорив з командувачем ДШВ Олегом Апостолом і командувачем Об'єднаних Сил Михайлом Драпатим.

Днем раніше президент провів розмову з головкомом Олександром Сирським і колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим. Він анонсував рішення стосовно армії. 

Реклама

Публічні й масові заклики до заміни головкома почалися цього літа, після рішення президента звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Президент публічно не комунікував причини такого рішення, але сказав, що в керівництва армії і міністерства оборони були такі розбіжності, через які вони відмовлялися співпрацювати. Федоров звинуватив Сирського в саботажі його рішень і сказав, що той нібито поставив ультиматум його звільнити. Ексміністр сказав, що сам натомість пропонував президенту замінити головкома і начальника Генштабу.

Олександр Сирський коротко прокоментував заяви ексміністра, сказавши, що радіє, що Київська операція дозволила відстояти столицю, в якій тепер проводять брифінги.

Невдоволення деякими рішеннями головкома наростало й через ситуацію зі штурмовими полками, зокрема Скелею, інформацію про насильство й небойові втрати в якій зараз розслідують.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies