Генштаб ЗСУ спростував інформацію про нібито звільнення Олександра Сирського

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Генеральний штаб ЗСУ спростував інформацію, яка поширюється в інформаційному просторі щодо нібито звільнення Головнокомандувача генерала Олександра Сирського.

Про це йдеться в офіційній заяві Генштабу.

"Інформація, що з’явилась в інформаційному просторі, зокрема, в соцмережах та деяких медіа щодо начебто звільнення Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського з посади не відповідають дійсності", – йдеться у заяві.

Реклама

У військовому командуванні запевнили, що генерал Олександр Сирський продовжує виконувати свої службові обов'язки.

Також у відомстві спростували чутки щодо начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова.

"Начальник Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Андрій Гнатов також продовжує виконувати свої функціональні обов’язки", – зазначено в повідомленні.

У Генштабі нагадали, що рішення про звільнення з таких посад ухвалюються у визначеному законом порядку.

"Звільнення з цих посад відбувається на підставі Указу Президента України", – підкреслили у Генштабі.

Контекст

Президент з минулого тижня активізував зустрічі і розмови з військовими командирами і командувачами. Перемовини з ними він почав на тлі закликів оновити керівництво армії і відправити головнокомандувача у відставку.

19 липня Володимир Зеленський сказав, що завтра відбудуться ключові розмови з командирами та командувачами. Учора він уже поговорив з командувачем ДШВ Олегом Апостолом і командувачем Об'єднаних Сил Михайлом Драпатим.

Днем раніше президент провів розмову з головкомом Олександром Сирським і колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим. Він анонсував рішення стосовно армії.

Реклама

Публічні й масові заклики до заміни головкома почалися цього літа, після рішення президента звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Президент публічно не комунікував причини такого рішення, але сказав, що в керівництва армії і міністерства оборони були такі розбіжності, через які вони відмовлялися співпрацювати. Федоров звинуватив Сирського в саботажі його рішень і сказав, що той нібито поставив ультиматум його звільнити. Ексміністр сказав, що сам натомість пропонував президенту замінити головкома і начальника Генштабу.

Олександр Сирський коротко прокоментував заяви ексміністра, сказавши, що радіє, що Київська операція дозволила відстояти столицю, в якій тепер проводять брифінги.

Невдоволення деякими рішеннями головкома наростало й через ситуацію зі штурмовими полками, зокрема Скелею, інформацію про насильство й небойові втрати в якій зараз розслідують.