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Українські військові взяли у полон 64 окупантів на Запорізькому напрямку

Росіяни мали завдання непомітно просочитися в тил українських позицій і встановлювати триколори для пропагандистських роликів про "захоплені" села.

Українські військові взяли у полон 64 окупантів на Запорізькому напрямку
полонені окупанти
Фото: Скриншот відео

Бійці 225-го окремого штурмового полку провели зачистку від інфільтрованих груп російських військ у районах Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки, Верхньої Терси та Воздвижівки Запорізької області, у результаті - взяли в полон 64 окупантів.

Про це 225-й окремий штурмовий полк повідомив у Фейсбуці і оприлюднив відео.

Військові розповіли, що росіяни мали завдання непомітно просочитися в тил українських позицій, у бій не вступати. Вони повинні були шукати екіпажі безпілотників, збирати розвіддані та встановлювати російські прапори для чергових пропагандистських роликів про "захоплені" села.

Натомість окупанти опинилися в полоні і поповнили обмінний фонд України. 

 

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