Через російську атаку на Одещині постраждали люди, зокрема маленька дитина

Через ракетну російську атаку у Одеській області постраждали троє людей, зокрема маленька дитина.
Як написав начальник ОВА Олег Кіпер, ворожими ракетними ударами уражена житлова інфраструктура.
Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів загорівся дах двоповерхового будинку. В іншому населеному пункті пошкоджено ще два будинки, гаражне приміщення та легковий автомобіль.
Постраждали троє людей: двоє жінок та дівчинка віком 1 рік 10 місяців. Одна з жінок госпіталізована. Дитині допомогу надали амбулаторно.
Також пошкоджені сонячні панелі одного з підприємств.
Пожежу рятувальники оперативно ліквідували. На місцях усувають наслідки атаки.
- Росіяни сьогодні зранку також атакували інфраструктуру Одеси.