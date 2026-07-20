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Через російську атаку на Одещині постраждали люди, зокрема маленька дитина

Пошкоджені будинки, авто, гараж і сонячні панелі. 

Через російську атаку на Одещині постраждали люди, зокрема маленька дитина
Наслідки російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА

Через ракетну російську атаку у Одеській області постраждали троє людей, зокрема маленька дитина.

Як написав начальник ОВА Олег Кіпер, ворожими ракетними ударами уражена житлова інфраструктура.

Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів загорівся дах двоповерхового будинку. В іншому населеному пункті пошкоджено ще два будинки, гаражне приміщення та легковий автомобіль. 

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Постраждали троє людей: двоє жінок та дівчинка віком 1 рік 10 місяців. Одна з жінок госпіталізована. Дитині допомогу надали амбулаторно. 

Також пошкоджені сонячні панелі одного з підприємств. 

Наслідки російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА
Наслідки російської атаки на Одещині

Пожежу рятувальники оперативно ліквідували. На місцях усувають наслідки атаки. 

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