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Росія вперше вдарила по Павдограду КАБом. Є жертви, серед поранених – діти (оновлено)

Ворог атакував багатоповерхівки. 

Росія вперше вдарила по Павдограду КАБом. Є жертви, серед поранених – діти (оновлено)
Фото: Радіо Свобода

У Павлограді внаслідок російських атак вбито двох людей. За оновленою інформацією, поранених уже 15. Серед потерпілих – діти 13 і одного року. 

Чоловіки 56 і 38 років та жінки 87 і 48 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

«Серед ушпиталених – 13-річна дівчинка. Ще двоє постраждалих лікуватимуться амбулаторно», – сказав він. 

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У місті понівечені багатоквартирні будинки і автівки», – сказав він. 

Голова обласної ради Микола Лукашук повідомив, що ворог вперше вдарив по місту КАБами.

«На жаль, для Павлограда це нова реальність. Тому прошу павлоградців: не ігноруйте тривоги. Уважно стежте за повідомленнями Повітряних Сил і моніторингових пабліків», – сказав він.

Раніше в ОВА повідомляли, що внаслідок нічних ударів по Павлограду були пошкоджені ринок і склад логістичної компанії.

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