Доступне житло, робота, представництво в місцевих органах влади: Рада ветеранів війни за незалежність провела перше засідання

Про формування цієї ради при Мінвет оголосили в лютому.

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Рада ветеранів війни за незалежність України провела установче засідання. До її складу ввійшли представники усіх регіонів, повідомив голова Офісу президента Кирило Буданов.

Він розповів, що на засіданні виступили новий міністр у справах ветеранів Віталій Кім і його попередниця Наталія Калмикова. Йшлося про ветеранські програми та необхідність збереження їх фінансування й розширення.

«Доступне житло, робота, розвиток бізнесу, навчання, лікування і реабілітація ветеранів та їхніх сімей – усе це вже працює. Є потреба в масштабуванні успішних ініціатив», – прокоментував Буданов.

Окремо обговорили представництво ветеранів в органах влади на місцях.

«Знаю, що у ветеранській спільноті багато лідерів, освічених громадян з унікальним досвідом, які знають ціну державності, розуміють важливість сильних інституцій, місцевого самоврядування, громадянського суспільства», – додав керівник Офісу президента.

У лютому цього року оголосили про формування Ради ветеранів за незалежність України. Це консультативно-дорадчий орган, який працюватиме при міністерстві та стане постійним простором для діалогу з ветеранською спільнотою.