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Доступне житло, робота, представництво в місцевих органах влади: Рада ветеранів війни за незалежність провела перше засідання

Про формування цієї ради при Мінвет оголосили в лютому. 

Доступне житло, робота, представництво в місцевих органах влади: Рада ветеранів війни за незалежність провела перше засідання
Засідання Ради ветеранів війни за незалежність України
Фото: Кирило Буданов у Facebook

Рада ветеранів війни за незалежність України провела установче засідання. До її складу ввійшли представники усіх регіонів, повідомив голова Офісу президента Кирило Буданов.

Він розповів, що на засіданні виступили новий міністр у справах ветеранів Віталій Кім і його попередниця Наталія Калмикова. Йшлося про ветеранські програми та необхідність збереження їх фінансування й розширення. 

«Доступне житло, робота, розвиток бізнесу, навчання, лікування і реабілітація ветеранів та їхніх сімей – усе це вже працює. Є потреба в масштабуванні успішних ініціатив», – прокоментував Буданов.

Окремо обговорили представництво ветеранів в органах влади на місцях. 

«Знаю, що у ветеранській спільноті багато лідерів, освічених громадян з унікальним досвідом, які знають ціну державності, розуміють важливість сильних інституцій, місцевого самоврядування, громадянського суспільства», – додав керівник Офісу президента. 

  • У лютому цього року оголосили про формування Ради ветеранів за незалежність України. Це консультативно-дорадчий орган, який працюватиме при міністерстві та стане постійним простором для діалогу з ветеранською спільнотою.
  • Рада сприятиме діяльності Мінветеранів у питаннях: формування та реалізації державної політики у сфері підтримки ветеранів та ветеранок; захисту їхніх прав та інтересів; врахування потреб родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць; напрацювання рішень та рекомендацій з урахуванням позиції ветеранських громадських об’єднань.
  • До складу Ради буде входити по одному представнику від кожної області – їх обиратимуть на регіональних зборах.
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