У Київській області понад добу гасили пожежу на місці російського удару

У Київській області вранці 20 липня завершили ліквідацію пожежі, що виникла на місці російської атаки в ніч на 19 липня. Полум'я охопило дві складські будівлі на загальній площі 100 000 квадратних метрів.
Ліквідація пожежі тривала понад добу й потребувала значних сил і засобів, розповіли в ДСНС. Над гасінням працювали понад 200 рятувальників і 70 одиниць спецтехніки, зокрема роботи та авіація.
«Завдяки злагодженим і професійним діям підрозділів ДСНС пожежу вдалося повністю ліквідувати», – повідомили рятувальники.
- Вночі 19 липня Росія провела масштабну балістичну атаку, основними цілями якої стали Київ і область. У столиці загинула одна людина, 17 поранені. Дуже значних ушкоджень знову отримав район Лук'янівки.