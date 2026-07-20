У Київській області понад добу гасили пожежу на місці російського удару

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Гасити пожежу в Київській області довелося навіть авіації

У Київській області вранці 20 липня завершили ліквідацію пожежі, що виникла на місці російської атаки в ніч на 19 липня. Полум'я охопило дві складські будівлі на загальній площі 100 000 квадратних метрів.

Ліквідація пожежі тривала понад добу й потребувала значних сил і засобів, розповіли в ДСНС. Над гасінням працювали понад 200 рятувальників і 70 одиниць спецтехніки, зокрема роботи та авіація.

Фото: ДСНС України Ліквідація пожежі на місці російського удару по Київській області

«Завдяки злагодженим і професійним діям підрозділів ДСНС пожежу вдалося повністю ліквідувати», – повідомили рятувальники.