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Росія вчора та сьогодні атакувала Миколаївщину дронами. Поранені люди

У обласному центрі та області пошкоджені АЗС, авто, вікна у будинку. 

Росія вчора та сьогодні атакувала Миколаївщину дронами. Поранені люди
Рятувальник на місці атаки, ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Упродовж минулої доби та сьогодні зранку російська армія атакувала Миколаївську область дронами. Поранені двоє людей. Пошкоджені АЗС, авто, вікна у будинку. 

Про це йдеться у повідомленні виконувача обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова.

Сьогодні вранці ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера». Внаслідок атаки у місті Миколаєві пошкоджено дві будівлі АЗС та вікна багатоповерхівки. Там постраждалих немає.

Учора ворог двічі атакував БпЛА типу «Молнія» Галицинівську громаду. Внаслідок однієї з атак у с. Прибузьке поранення отримали двоє чоловіків віком 43 та 55 років. Їх госпіталізували. На ранок стан постраждалих - середньої тяжкості, стабільний. Пошкоджено автомобіль.

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