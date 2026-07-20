Росія вчора та сьогодні атакувала Миколаївщину дронами. Поранені люди

У обласному центрі та області пошкоджені АЗС, авто, вікна у будинку.

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Упродовж минулої доби та сьогодні зранку російська армія атакувала Миколаївську область дронами. Поранені двоє людей. Пошкоджені АЗС, авто, вікна у будинку.

Про це йдеться у повідомленні виконувача обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова.

Сьогодні вранці ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера». Внаслідок атаки у місті Миколаєві пошкоджено дві будівлі АЗС та вікна багатоповерхівки. Там постраждалих немає.

Учора ворог двічі атакував БпЛА типу «Молнія» Галицинівську громаду. Внаслідок однієї з атак у с. Прибузьке поранення отримали двоє чоловіків віком 43 та 55 років. Їх госпіталізували. На ранок стан постраждалих - середньої тяжкості, стабільний. Пошкоджено автомобіль.