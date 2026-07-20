Троє мешканців Запорізької області загинули, і майже 50 поранені російськими ударами

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Вчора російська армія вбила у Запорізькій області трьох людей і поранила 47. Загалом упродовж доби окупанти завдали 1015 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, вчора російські керовані авіабомби зруйнували два поверхи п'ятиповерхового будинку. Вранці стало відомо, що унаслідок цього удару загинула 11-річна дівчинка, 71-річна та 72-річна жінки. У місті від цієї атаки постраждала 41 людина.

Війська РФ здійснили 16 авіаційних ударів по Запоріжжю, Заливному, Зорівці, Барвінівці, Терсянці, Григорівці, Лежиному, Микільському, Омельнику, та Червоній Криниці.

Реклама

737 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Комишуваху, Кушугум, Балабине, Солоне, Біленьке, Розумівку, Широке, Ясну Поляну, Трудооленівку, Дудникове, Шевченківське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Григорівку, Річне, Веселянку, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Гірке, Новоселівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу та Тернувате.

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Щербаках, Новоданилівці та Чарівному.

257 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Григорівці, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Цвітковому, Гіркому, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Надійшло 300 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.