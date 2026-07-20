​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
ГоловнаСуспільствоВійна

Троє мешканців Запорізької області загинули, і майже 50 поранені російськими ударами

Ворог бив по 53 населених пунктах області. 

Троє мешканців Запорізької області загинули, і майже 50 поранені російськими ударами
Наслідки російської атаки у Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Вчора російська армія вбила у Запорізькій області трьох людей і поранила 47. Загалом упродовж доби окупанти завдали 1015 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, вчора російські керовані авіабомби зруйнували два поверхи п'ятиповерхового будинку. Вранці стало відомо, що унаслідок цього удару загинула 11-річна дівчинка, 71-річна та 72-річна жінки. У місті від цієї атаки постраждала 41 людина. 

Війська РФ здійснили 16 авіаційних ударів по Запоріжжю, Заливному, Зорівці, Барвінівці, Терсянці, Григорівці, Лежиному, Микільському, Омельнику, та Червоній Криниці.

Реклама

737 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Комишуваху, Кушугум, Балабине, Солоне, Біленьке, Розумівку, Широке, Ясну Поляну, Трудооленівку, Дудникове, Шевченківське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Григорівку, Річне, Веселянку, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Гірке, Новоселівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу та Тернувате.

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Щербаках, Новоданилівці та Чарівному.

257 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Григорівці, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Цвітковому, Гіркому, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Надійшло 300 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies