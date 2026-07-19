Раніше стало відомо, що у Запоріжжі внаслідок масованого російського удару безпілотниками постраждали 2 людини , пожежі виникли на кількох об'єктах.

Парамедики надають допомогу трьом постраждалим. Під завалами багатоповерхівки двоє людей - жінка та дитина.

Одна людина загинула внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Значно пошкоджений п'ятиповерховий будинок, зафіксоване влучання поруч з дев'ятиповерхівкою.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок чергової атаки російської армії на Запоріжжя значних руйнувань зазнали житловий квартал та приватний сектор.

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