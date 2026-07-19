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Росіяни пошкодили у Запоріжжі п’ятиповерхівку, загинула людина

Армія окупантів атакувала місто керованими авіабомбами. 

Росіяни пошкодили у Запоріжжі п’ятиповерхівку, загинула людина
Наслідки обстрілів Запоріжжя росіянами

Унаслідок чергової атаки російської армії на Запоріжжя значних руйнувань зазнали житловий квартал та приватний сектор.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни атакували місто керованими авіабомбами. 

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Значно пошкоджений п'ятиповерховий будинок, зафіксоване влучання поруч з дев'ятиповерхівкою.

Одна людина загинула внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Парамедики надають допомогу трьом постраждалим. Під завалами багатоповерхівки двоє людей - жінка та дитина. 

Наслідки обстрілів Запоріжжя росіянами
Наслідки обстрілів Запоріжжя росіянами

Наслідки обстрілу Запоріжжя росіянами
Наслідки обстрілу Запоріжжя росіянами

Раніше стало відомо, що у Запоріжжі внаслідок масованого російського удару безпілотниками постраждали 2 людини, пожежі виникли на кількох об'єктах. 

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