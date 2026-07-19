Унаслідок чергової атаки російської армії на Запоріжжя значних руйнувань зазнали житловий квартал та приватний сектор.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росіяни атакували місто керованими авіабомбами.
Значно пошкоджений п'ятиповерховий будинок, зафіксоване влучання поруч з дев'ятиповерхівкою.
Одна людина загинула внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
Парамедики надають допомогу трьом постраждалим. Під завалами багатоповерхівки двоє людей - жінка та дитина.
Раніше стало відомо, що у Запоріжжі внаслідок масованого російського удару безпілотниками постраждали 2 людини, пожежі виникли на кількох об'єктах.