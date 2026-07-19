Електромеханік залишався у дрейфуючій рятувальній шлюпці у відкритому морі.

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Морські прикордонники врятували філіппінського моряка з ураженого безпілотником судна.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Увечері 17 липня російський дрон уразив суховантажне судно “Venturo” в Чорному морі.

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Більшість екіпажу евакуювали військові моряки, однак один із членів екіпажу – електромеханік, громадянин Філіппін – залишався у дрейфуючій рятувальній шлюпці у відкритому морі.

Наступного вечора прикордонники 26-го загону виявили плавзасіб за допомогою технічних засобів спостереження.

Рятувальну операцію провели в повній темряві під постійною загрозою повторних ударів російських дронів. Моряка успішно евакуювали та доставили до безпечного місця – медична допомога не знадобилась.