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Зеленський анонсував на завтра ключові розмови з командирами та командувачами ЗСУ та безпеки

Президент підкреслив, що важливо оцінити подальшу нашу стратегію та наші українські активні дії.

Зеленський анонсував на завтра ключові розмови з командирами та командувачами ЗСУ та безпеки
Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський повідомив, що завтра відбудуться ключові розмови з командирами та командувачами ЗСУ та сил безпеки.

“Сьогодні продовжив говорити із досвідченими українськими військовими. Михайло Драпатий, Володимир Горбатюк, Олег Апостол – кожного з них в армії добре знають. І це були доповіді й по ситуації на напрямках, і загалом розмова по ситуації у війні”, – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що важливо оцінити подальшу нашу стратегію, наші українські активні дії, “як змусити Росію завершити цю війну достойним для України миром та гарантованою безпекою”. 

"Це має різні складові, і хочу почути, як це бачать командири та командувачі в наших Силах оборони та безпеки України. Завтра у мене – ключові розмови. Україна має досягати своїх цілей, і це буде”, – додав президента.

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