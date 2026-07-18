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“Рішення щодо армії будуть напрацьовані”: Зеленський повідомив, що говорив з Федоровим та Сирським

Про які саме рішення йдеться, глава держави не уточнив.

“Рішення щодо армії будуть напрацьовані”: Зеленський повідомив, що говорив з Федоровим та Сирським
Володимир Зеленський
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

У вечірньому зверненні 18 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що говорив сьогодні з ексміністром оборони Михайлов Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. 

“Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим, я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані”, – сказав Зеленський.

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Глава держави подякував усім, хто дбає про Україну та захищає позиції на фронті, а також хто старається повертати війну додому в Росію. 

Зі свого боку Михайло Федоров написав, що “зміни обовʼязково будуть”.

“Ви мені дякували за Мрію та Дію. Від себе дякую за надію. Такої відповідальності не відчував навіть на урядових посадах. Дякую ветеранам та військовим за те, що тримаєте фронт і честь. Діалог є. Вірю, що все вдасться”, – написав ексміністр оборони.

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