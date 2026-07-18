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Засновник «Шершнів Довбуша» звільняється з армії через переведення. Він вважає це покаранням за підтримку Федорова

Андрій Оністрат вирішив звільнитися з армії після наказу про його переведення в 17-й корпус «головним папероводом».

Засновник «Шершнів Довбуша» звільняється з армії через переведення. Він вважає це покаранням за підтримку Федорова
Андрій Оністрат
Фото: Facebook / Андрій Оністрат

Старший офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ та засновник батальйону БПЛА 68-ї бригади "Шершні Довбуша" Андрій Оністрат написав рапорт на звільнення після чергового переведення – цього разу "папероводом" у 17 армійський корпус. Про це він розповів в коментарі “Українській правді”.

"Ввечері набрав керівник і сказав, що прийшла копія наказу про переведення мене в 17-й корпус – головним папероводом! … що ж, я пишу рапорт на звільнення з ЗСУ! … Я думаю, що це завдяки підтримці "Вирія". Можливо, через дописи про підтримку Федорова. А можливо і те, і те. Важко, і не думав що от так”, – сказав Оністрат.

Він додав, що за 32 хвилини написав рапорт в Армія+. Документи всі вже були.

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“Я один раз їх вже готував, коли радянський полківник Шум (екскомандир 68-ї бригади Олексій Шум, – ред.) відібрав в мене мій сплачений колектив 68 РУБАКа. Врятував мене тоді тільки Михайло (Федоров, – ред). Він пішов до Залужного і підписав мій перевод", – розповів Оністрат.

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