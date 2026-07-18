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На Дніпропетровщині сьогодні внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, четверо дістали поранень

Майже 40 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

На Дніпропетровщині сьогодні внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, четверо дістали поранень
обстріли Дніпропетровщини, 18 липня 2026
Фото: Телеграм / Олександр Ганжа

На Дніпропетровщині сьогодні, 18 липня, внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, четверо дістали поранень, повідомляє очільник ОВА Олекснадр Ганжа. 

На Нікопольщині бив по Нікополю, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській, Марганецькій громадах. Пошкоджені ліцей, приватні будинки, вантажівка. Зайнялися легкове авто, поля з пшеницею та горохом. Постраждали четверо людей, двоє з них госпіталізовані. 70-річна жінка у важкому стані.

На Синельниківщині росіяни атакували Васильківську, Раївську та Межівську громади. Знищені приватний будинок та господарська споруда. Ще одна оселя, дитсадок, СТО, адмінбудівля, гаражі, вантажівка понівечені.  Вогонь охопив поле з пшеницею.

У Слобожанській та Підгородненській громадах Дніпровського району пошкоджені приватні будинки.

На Криворіжжі потерпали Кривий Ріг та Зеленодольська громада. Пошкоджена інфраструктура. Загинув чоловік.

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