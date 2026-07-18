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​У масштабній аварії за участі двох рейсових автобусів у Чехії постраждали українки

Українське консульство контактує з чеськими правоохоронцями.

​У масштабній аварії за участі двох рейсових автобусів у Чехії постраждали українки
аварія автобусів у Чехії
Фото: скриншот відео

У Чехії в Брно 18 липня поблизу села Олексовіце сталася масштабна ДТП за участі двох рейсових автобусів. Сереж потерплих є українці.

Про це повідомило українське консульство.

На місці події розгорнули мобільну медичну палатку, для доставки постраждалих до лікарень залучили авіатехніку.

За попередньою інформацією дорожньої поліції, двоє громадянок України отримали легкі травми. Після медичного огляду вони продовжили поїздку. 

Консульство запевнило, що встановило контакт із правоохоронцями на місці події для оперативного зв'язку.

Речниця чеської поліції заявила, що автобус, який їхав головною дорогою, врізався в бік іншого, який повертав на головну з другорядної дороги. Алкотестер у обох водіїв показав негативний результат, передає видання Novinky.сz.

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